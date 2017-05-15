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Безопасность

NI рассказал о российской подлодке, с которой США "лучше не сталкиваться"

21:2615.05.2017
(обновлено: 21:28 15.05.2017)
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© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкДизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизацииДизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская подлодка проекта 877 "Палтус" считается одной из лучших в классе дизель-электрических субмарин. Даже ВМС США не горят желанием вступить с ней в противоборство, пишет обозреватель журнала National Interest, специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками.

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Автор обращает внимание на низкую гидроакустическую заметность "Палтуса". Благодаря особой конструкции субмарина издает значительно меньше шума, чем ее конкуренты. Система жизнеобеспечения позволяет ей оставаться под водой до двух недель, а запас хода составляет 7,5 тысяч морских миль (14 тыс. километров), что превышает расстояние от базы Северного флота ВМФ России до Кубы, пишет автор.

"Палтусы", созданные в советское время, после распада СССР пошли на экспорт. Десять подлодок купила Индия, три — Иран, две — Китай. Немало образцов осталось в странах бывшего Варшавского блока.

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Глубокой модернизацией проекта 877 стала "Варшавянка" (проект 636), чьи гидродинамические показатели по сей день остаются на высоте. Субмарина оснащена пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", что делает возможным ее боевое применение в современных конфликтах, например, в операциях против ИГ*, указывает журналист.

"Варшавянка" также пользуется высоким спросом на мировом рынке вооружений. В середине 90-х десять подлодок приобрел Пекин. Позднее шесть субмарин купил геополитический соперник Китая — Вьетнам.

"Подлодки проекта 877 оказались очень успешны как в техническом, так и в экспортном плане", — пишет Мизоками. Он убежден, что из-за роста конфликтных настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе мировая общественность в скором времени может стать свидетелем боевого применения "Палтусов" и "Варшавянок".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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