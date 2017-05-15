NI рассказал о российской подлодке, с которой США "лучше не сталкиваться"

Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации

Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская подлодка проекта 877 "Палтус" считается одной из лучших в классе дизель-электрических субмарин. Даже ВМС США не горят желанием вступить с ней в противоборство, пишет обозреватель журнала National Interest, специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками.

Автор обращает внимание на низкую гидроакустическую заметность "Палтуса". Благодаря особой конструкции субмарина издает значительно меньше шума, чем ее конкуренты. Система жизнеобеспечения позволяет ей оставаться под водой до двух недель, а запас хода составляет 7,5 тысяч морских миль (14 тыс. километров), что превышает расстояние от базы Северного флота ВМФ России до Кубы, пишет автор.

"Палтусы", созданные в советское время, после распада СССР пошли на экспорт. Десять подлодок купила Индия, три — Иран, две — Китай. Немало образцов осталось в странах бывшего Варшавского блока.

Глубокой модернизацией проекта 877 стала "Варшавянка" (проект 636), чьи гидродинамические показатели по сей день остаются на высоте. Субмарина оснащена пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", что делает возможным ее боевое применение в современных конфликтах, например, в операциях против ИГ*, указывает журналист.

"Варшавянка" также пользуется высоким спросом на мировом рынке вооружений. В середине 90-х десять подлодок приобрел Пекин. Позднее шесть субмарин купил геополитический соперник Китая — Вьетнам.

"Подлодки проекта 877 оказались очень успешны как в техническом, так и в экспортном плане", — пишет Мизоками. Он убежден, что из-за роста конфликтных настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе мировая общественность в скором времени может стать свидетелем боевого применения "Палтусов" и "Варшавянок".

*Террористическая организация, запрещенная в России.