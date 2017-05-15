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Безопасность

Судьбу российских ударных дронов может решить новая программа вооружений

19:1515.05.2017
(обновлено: 19:19 15.05.2017)
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© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПолноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата Скат (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане)Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата Скат (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане)
© РИА Новости . Антон Денисов
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Российские военнослужащий запускает беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergey Venyavsky
На вооружении у Российской армии находятся порядка двух тысяч беспилотников
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Андрей Коц. На вооружении Российской армии имеется около двух тысяч беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Об этом в понедельник в интервью "Красной звезде" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Повседневной эксплуатацией и боевым применением дронов занимаются военнослужащие 36 специально сформированных частей и подразделений. Как подчеркнул Попов, это направление получило серьезное развитие в последние пять-шесть лет.

Сегодня российские военные используют более десятка моделей беспилотников, предназначенных в основном для разведки и целеуказания. Есть свои БПЛА и у других силовых ведомств — в частности, у Росгвардии, Федеральной пограничной службы ФСБ и МЧС. Эта техника отлично зарекомендовала себя как на войне, так и в мирной жизни. Однако по ряду направлений в области беспилотной авиации мы от Запада пока отстаем.

Забытое направление

Перспективную советскую программу военных беспилотников серьезно затронуло безденежье 90-х годов. В СССР были разработаны машины, которые и сегодня не выглядели бы бледно по сравнению с современными западными дронами. К примеру, Ту-300, совершивший пробный полет в 1991 году, мог бы стать первым отечественным ударным БПЛА тактического уровня. При собственном весе в четыре тонны он мог поднимать в воздух до тонны полезной нагрузки: разведывательное оборудование, системы связи, авиабомбы. Благодаря мощному турбореактивному двигателю дрон разгонялся до 900 км/час на высотах до 6000 метров и был способен работать на удалении от оператора до 300 километров. Перспективную программу закрыли из-за недостатка финансирования и предвзятости некоторых военных начальников.

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат Ту-300
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Беспилотный летательный аппарат Ту-300

"Это прямая вина руководства Министерства обороны, которое в те годы просто не понимало важность беспилотников и их роль в современных военных конфликтах, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Они не смогли сделать правильных выводов из тенденций развития мирового военно-технического прогресса. В итоге это направление долгие годы у нас фактически никак не развивалось".

Беспилотник УЗГА Форпост
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Минобороны России намерено закупить около 90 беспилотников "Форпост"
Ситуация начала меняться только после вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, в котором российским войскам приходилось выявлять позиции противника силами тяжелой авиации. Это привело к ряду серьезных просчетов: 9 августа зенитной ракетой был сбит бомбардировщик Ту-22М3, выполнявший разведывательные задачи в небе над республикой. К счастью, военное руководство России сделало правильные выводы и уже в апреле 2009 года закупило два израильских тактических БПЛА Searcher-II за 12 миллионов долларов. А 13 октября 2010 года был подписан контракт стоимостью 300 миллионов на сборку Searcher-II из израильских комплектующих на Казанском вертолетном заводе. Лицензионный российский вариант получил наименование "Форпост".

"К тому времени беспилотники, которые продал нам Израиль, были далеко не самыми новыми, — пояснил Коротченко. — Однако мы получили возможность их хорошо изучить. А реальный импульс отечественная школа БПЛА получила в 2013 году, когда министр обороны Сергей Шойгу посетил масштабную выставку беспилотников в Алабино. Его интерес к различной робототехнике хорошо известен. И именно тогда он дал поручение оборонке разработать целое семейство российских дронов для военных нужд".

Тактический уровень

Производство новых БПЛА удалось наладить в кратчайшие сроки. Уже в 2013 году в серию пошел тактический дрон "Орлан-10", способный при взлетной массе 14 килограммов 16 часов работать на удалении 120 километров от оператора. Эта машина может не только вести фото- и видеосъемку наземных объектов, но и передавать целеуказание артиллерии, участвовать в радиоэлектронной борьбе, работать в сложных метеоусловиях. "Орланы" интегрированы в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и способны в режиме реального времени раздавать "картинку" со своих камер всем дружественным подразделениям. Именно эти дроны, наравне с "Форпостами", активно используются российскими военными в Сирии для разведки местности и видеофиксации результатов авиаударов.

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© Министерство обороны РФ
Бомбардировщики Ту-95 применили крылатые ракеты при атаке на командный пункт ИГ

За несколько лет в войска удалось отправить сотни более легких беспилотников, которые можно запускать в воздух буквально с рук. К ним относятся "Элерон-3СВ", "Гранат", "Застава", "Тахион" и другие. Они способны действовать на сравнительно малом удалении от оператора, но большего от этих дронов и не требуется. Они идеально подходят для использования разведгруппами, действующими на территории противника. Подобные системы используются, в частности, военнослужащими Сил специальных операций в Сирии.

"В области тактических и оперативно-тактических БПЛА ситуация у нас в целом хорошая, — считает Игорь Коротченко. — Однако мы серьезно отстаем от ряда стран по другим направлениям. У нас отсутствуют как класс стратегические ударные и разведывательные дроны. Причем нас опережают не только страны НАТО, но и, например, ОАЭ. Недавно появилась информация, что мы собираемся закупать у них ударные дроны. Но это не пойдет нашей оборонке на пользу. Нужно довести до конца собственные разработки".

Судьба "ударника"

Стенд концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ). Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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КРЭТ начал испытания навигационной системы для БЛА "Альтиус"
Одним из наиболее многообещающих проектов является разведывательный беспилотник большой дальности "Альтиус-М" — детище казанского ОКБ им. М. П. Симонова. Работы над ним начались еще в 2011 году. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам дрон сможет подниматься на высоту до 12 километров и летать со средней скоростью 200 км/час на расстояние 10 000 километров в течение двух суток. Он будет способен поднимать в воздух тонну полезной нагрузки, что в теории позволит разработать на его основе ударную модификацию.

Впрочем, о будущем этого проекта пока известно мало. В начале мая 2017 года казанские самолетостроители предложили на основе "Альтиуса" создать гражданскую версию — "Альтаир" для мониторинга трубопроводов, линий электропередач, акваторий, лесных массивов и так далее. Не исключено, что на этот шаг ОКБ им. М. П. Симонова пошло из-за нехватки финансирования более сложной и дорогостоящей программы ударной машины.

Неясна судьба и беспилотного "ударника" "Дозор-600" от Санкт-Петербургской компании "Транзас", который многие эксперты сочли очень похожим на американский MQ-1 Predator. По данным разработчика, эта машина относится к классу тяжелых средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета. Он сможет находиться в воздухе более суток и поражать цели ракетами и авиабомбами на расстоянии до 3400 километров от оператора. Однако новой информации об этой машине в открытом доступе нет с 2013 года.

© РИА НовостиСтоп-кадр из видео с первым российским беспилотником большой дальности "Дозор-600"
© РИА Новости
Стоп-кадр из видео с первым российским беспилотником большой дальности "Дозор-600"

Еще один "долгострой" — разведывательно-ударный БПЛА "Скат", совместную работу над которым вели ОКБ "МиГ" и ОАО "Климов". Впервые полноразмерный макет этого дрона был представлен на авиасалоне МАКС в 2007 году. Позже сообщалось, что работы над проектом прекращены, однако в декабре 2015 года генеральный директор РСК "МиГ" Сергей Коротков рассказал журналистам о том, что на основе "Ската" планируется создать новую машину. О ее внешнем облике и тактико-технических характеристиках судить пока рано, однако известно, что ее вес может составить около пяти тонн.

Танки Армата. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
Возможно, свет на будущее российской ударной беспилотной авиации прольет проект Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, который Министерство обороны представит на суд президента страны в начале июля. В конце марта источник в коллегии Военно-промышленной комиссии, знакомый с текстом документа, сообщил журналистам, что упор в новой ГПВ будет сделан на серийных закупках "интеллектуальных систем вооружения": средств связи, робототехеники, высокоточного оружия и, конечно, современных беспилотников. Так что "Дозор-600", "Альтиус-М" и машина на базе "Ската" вполне имеют шанс в будущем встать на крыло.

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