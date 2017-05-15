Путин сообщил о возможном сдвиге сроков строительства ледокольного флота

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство ледокольного флота в России будет продолжаться, но сроки могут сдвигаться.

"У нас существует план строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими установками современными, и оно будет продолжаться, оно может сдвигаться чуть-чуть вправо, растягиваться. Связано это со многими причинами, не только с недостатком бюджетного финансирования, но и с необходимостью использовать определенный объем работы в северных морях по готовности соответствующих проектов", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли профинансировано строительство ледокола "Лидер" в связи с возможными сокращением бюджетного финансирования программы развития Арктики.