Ракетный крейсер "Варяг" принял участие в морском параде в Сингапуре

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" принял участие в морском параде кораблей, посвященном 50-летию со дня создания ВМС Сингапура, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" встал на якорь на рейде военно-морской базы "Чанги" Республики Сингапур для участия в морской части парада, посвящённого 50-летию ВМС Сингапура. Всего в военно-морском параде принимает участие 25 боевых кораблей из 20 стран мира. Это корабли, представляющие Вьетнам, Сингапур, Шри-Ланку, Бангладеш, Бруней, Мьянму, Францию, Малайзию, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Китай, Таиланд, Канаду, Японию, США и Южную Корею", — рассказал Матвеев.

По его словам, парадный расчет из состава экипажа российского крейсера принял участие в церемонии открытия памятника военным морякам в рамках береговой части парада.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. Поход проходит по плану международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ, он продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода – обеспечение присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.