На вооружении у российской армии находятся порядка двух тысяч беспилотников

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В российской армии действует 36 частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых состоят порядка двух тысяч современных беспилотников, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

В интервью газете " Красная звезда ", приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ, Попов отметил, что в российских Вооруженных Силах беспилотная авиация получила "качественное развитие".

"Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка 2 тысяч современных беспилотных летательных систем", — сказал Попов.