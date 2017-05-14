Системы ПВО в РФ находятся в боевой готовности после ракетного пуска КНДР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Системы ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ракетным пуском КНДР; Россия понимает, что не является целью запуска, однако должна обезопасить себя от возможных инцидентов, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

"Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности", — заявил Озеров.

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