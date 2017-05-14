Системы ПВО в РФ находятся в боевой готовности после ракетного пуска КНДР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Системы ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ракетным пуском КНДР; Россия понимает, что не является целью запуска, однако должна обезопасить себя от возможных инцидентов, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности", — заявил Озеров.
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