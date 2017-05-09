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Холод, морпехи и новая форма: чем запомнился Парад Победы 2017 года

Сюжет:
День Победы - 2017 (96)
13:4909.05.2017
(обновлено: 14:19 09.05.2017)
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© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовВоеннослужащие во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Парад Победы на Красной площади
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве завершился парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли более 10 тысяч военнослужащих, представляющих все виды и рода Вооруженных сил и других силовых ведомств России. Следом за ними по кремлевской брусчатке в парадном построении проехали 114 единиц боевой техники во главе с легендарным советским средним танком Т-34-85. А вот самолетов и вертолетов в небе над Москвой в этот день не было – погода внесла свои коррективы в протокол. Впрочем, и без авиации гостям церемонии было, на что посмотреть.

Военная мода и дебютанты

Воздух в столице к 09.30 утра едва-едва прогрелся до 2-3 градусов. Из-за сильного ветра на Красной площади обстановка получилась, что и говорить, "максимально приближенная к боевой". Чтобы не морозить личный состав пеших парадных расчетов почем зря, командование разрешило военнослужащим до начала церемонии надеть зимние пятнистые бушлаты. Так что перед построением все участники торжества выглядели примерно одинаково, за исключением бойцов 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты. Морпехи Северного флота, впервые принимающие участие в параде в Москве, совершенно спокойно стояли на пронизывающем ветру в своей легкой черной форме и, кажется, даже не шевелились. В поселке Спутник Мурманской области, где базируется это соединение, морозы бывают, мягко говоря, и посильнее.

© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Честь представлять свою бригаду 9 мая на Красной площади морские пехотинцы Северного флота заслужили сполна. В годы Великой Отечественной войны они сражались против войск вермахта в Карелии, участвовали в преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, брали норвежский Киркинес. Во время первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й бригады совместно с мотострелками и спецназом брали Грозный. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, в то время обошла все ведущие мировые СМИ.

Дебютировали 9 мая и менее опытные, но не менее перспективные участники. В этом году по Красной площади впервые прошел парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия", созданного по инициативе Министерства обороны, ДОСААФ и Центрального спортивного клуба армии. На сегодняшний день в рядах этой организации состоит около 30 тысяч молодых россиян в возрасте от 11 до 18 лет. На парад юные патриоты вышли ярко-красных беретах и в необычном камуфляже песчаного цвета, похожий на тот, что носят российские военные в Сирии.

© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия"

Военнослужащие Общевойсковой академии и Академии ВКС продемонстрировали новые кители с воротником-стойкой. Но активнее всего зрители приветствовали девушек в погонах: парадный расчет Военного университета Министерства обороны РФ впервые прошел по брусчатке Красной площади в синих жакетах, белых юбках и черных сапогах. Раньше все женские "коробки", принимающие участие в Параде Победы, были одеты в форму белого цвета.

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Оркестр Росгвардии выступит на Кипре в День Победы
Отдельно стоит упомянуть и музыкальное сопровождение. В этом году сводным тысячетрубным оркестром руководил полковник Тимофей Маякин, заменивший погибшего 25 декабря 2016 года генерала Валерия Халилова – бессменного дирижера Парадов Победы. Тем не менее, Валерия Михайловича на церемонии упомянули: распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года  его имя было присвоено Московскому военному музыкальному училищу, чьи воспитанники – рота барабанщиков – традиционно открыли пешую часть парада.

Новинки техники

Новых образцов боевой техники на Параде Победы в Москве было немного, однако больше, чем в прошлом году. Широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для нашей арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Обе системы смонтированы на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь". Такой выбор шасси значительно повысил мобильность и проходимость зенитных комплексов, которые теперь могут преодолевать водные преграды и самостоятельно "проламывать" себе дорогу через поля торосов. "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ" стали единственными образцами техники, которая прошла по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке, резко выделяясь на фоне боевых машин, выкрашенных в привычный зеленый.

© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Зенитно-ракетный комплекс "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Пару новинок показали и Сухопутные войска. Мотострелки продемонстрировали машины "Тигр-М" — последнюю модификацию бронеавтомобилей, которые постепенно вытесняют из войск морально устаревшие "уазики". На автомобиль установлен новый дизельный двигатель ЯМЗ 5347-10, новый бронированный капот, фильтровентиляционная установка, увеличено количество посадочных мест до 9, поворотная платформа с двустворчатым люком заменена на один распашной люк квадратной формы. Все эти изменения продиктованы опытом боевого применения "Тигров" в "горячих точках".

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Парад Победы в Москве завершился
Танкисты выкатили на парад танки Т-72Б3М. На этих боевых машинах установлен комплекс динамической защиты "Реликт" и решетчатые противокумулятивные экраны на моторном отсеке и "затылке" башни. Кроме того, у этой машины улучшена работа автомата заряжания, значительно усилен двигатель, а система управления огнем (СУО), по данным открытых источников, заменена на новейшую "Калину". Эта СУО устанавливается, в частности на перспективный танк Т-14 "Армата". Предполагается, что пока последний не начнет массово поступать в войска, Т-72Б3М и Т-90 будут составлять основу танкового парка российской армии.

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