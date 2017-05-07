В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы
12:4907.05.2017
(обновлено: 13:00 07.05.2017)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Победы прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по брусчатке главной площади Северной столицы пройдут парадные "коробки" слушателей и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, Военно-медицинской академии имени Кирова и другие.
Следом за пешими колоннами на Дворцовую площадь выйдет тяжелая гусеничная техника. Уточняется, что пройдут бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300.
Согласно сообщению пресс-службы, впервые над Дворцовой площадью в составе боевых звеньев в небе появится армейская и фронтовая авиация.
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С 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.
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Боевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.
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Самоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.
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Из 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.
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ИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
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На первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivЛучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.
Лучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.