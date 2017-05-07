В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

Истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга во время тренировки воздушной части парада Победы. Архивное фото

Истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга во время тренировки воздушной части парада Победы. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Победы прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по брусчатке главной площади Северной столицы пройдут парадные "коробки" слушателей и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, Военно-медицинской академии имени Кирова и другие.

Следом за пешими колоннами на Дворцовую площадь выйдет тяжелая гусеничная техника. Уточняется, что пройдут бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300.

Согласно сообщению пресс-службы, впервые над Дворцовой площадью в составе боевых звеньев в небе появится армейская и фронтовая авиация.