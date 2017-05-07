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В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (201)
12:4907.05.2017
(обновлено: 13:00 07.05.2017)
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© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга во время тренировки воздушной части парада Победы. Архивное фотоИстребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга во время тренировки воздушной части парада Победы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Победы прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Экипаж подводной лодки Краснодар во время генеральной репетиции военного-морского парада с участием кораблей Балтийского флота Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
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"На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по брусчатке главной площади Северной столицы пройдут парадные "коробки" слушателей и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, Военно-медицинской академии имени Кирова и другие.

Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 во время тренировки Парада Победы
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Следом за пешими колоннами на Дворцовую площадь выйдет тяжелая гусеничная техника. Уточняется, что пройдут бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300.

Согласно сообщению пресс-службы, впервые над Дворцовой площадью в составе боевых звеньев в небе появится армейская и фронтовая авиация.

Оружие Победы
© РИА Новости . Тимофей МельникПерейти в фотобанкВо всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.Залп гвардейских минометов Катюша
© РИА Новости . Тимофей Мельник
Перейти в фотобанк
Во всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВ качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.Пулеметчики ведут бой из укрытия
© РИА Новости . Георгий Зельма
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В качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Основная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.
© РИА Новости . Николай МаксимовПерейти в фотобанкСамым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
© РИА Новости . Николай Максимов
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Самым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivОсновным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.Немецкие военнопленные
© Фото : ADN-Zentralbild/Archiv
Основным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкС 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.Гвардейские крейсеры Красный Кавказ и Красный Крым
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
С 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБоевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.Истребитель Як-3 в полете
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Боевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.Самоходные установки СУ-100 в составе механизированной колонны во время тренировки военного парада
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИз 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.Подводная лодка типа Щука
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Из 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге
© РИА Новости . Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
ИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОсновным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.Генеральная репетиция парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкНа первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.Машины ГАЗ-67 тянут по дороге артиллерийские орудия
© РИА Новости . Добровольский
Перейти в фотобанк
На первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivЛучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.Броневик БА-10
© Фото : ADN-Zentralbild/Archiv
Лучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.
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