Источник: эсминец США не повлияет на военно-морской парад в Петербурге

Сторожевой фрегат Адмирал Эссен вошел в акваторию Невы для участия в параде ко Дню ВМФ. Архивное фото

Сторожевой фрегат Адмирал Эссен вошел в акваторию Невы для участия в параде ко Дню ВМФ. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится, но в нем будет участвовать меньше кораблей, сообщил РИА Новости информированный источник в северной столице.

Ранее некоторые СМИ распространили сообщение, что морской парад в Петербурге в День Победы якобы отменен из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара.

"Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца", — сказал собеседник агентства.

При этом он отказался назвать причину сокращения парадного строя, но подчеркнул, что в параде традиционно примут участие до 10 кораблей, как и в предыдущие годы.