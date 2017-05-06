Российский корабль "Североморск" посетил кипрский порт Лимасол

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" завершил трехдневный деловой заход в порт Лимасол (Кипр), сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"В ближайшее время моряки-североморцы продолжат выполнение задач дальнего похода в акватории Средиземного моря. Во время стоянки в порту экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия до установленных норм, экипажу было предоставлено время для отдыха", — отметил он.

Помимо решения плановых задач длительного плавания североморцы готовятся отметить в море День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На корабле состоится построение экипажа на верхней палубе. Старший на походе капитан 1 ранга Станислав Варик зачитает праздничный приказ министра обороны и поздравит военнослужащих с Днем Великой Победы.

Поход большого противолодочного корабля "Североморск" начался 15 октября 2016 года. В течение трех месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК "Североморск" приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС "Алтай" и СМТ "Дубна". Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении "АМАН-2017", которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода экипаж БПК "Североморск" совершил обход Африканского континента и побывал в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).