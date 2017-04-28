ВМФ считает подъем затонувшего корабля "Лиман" нецелесообразным

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поднимать и восстанавливать затонувший в Черном море разведывательный корабль "Лиман" нет смысла, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель Военно-морского флота России.

"Лиман" имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что корабль 1970 года постройки лежит на грунте на глубине около 90 метров.

Представитель ВМФ добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. "Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", — сказал он.

Корабль Черноморского флота "Лиман" затонул 27 апреля вблизи пролива Босфор после столкновения с другим судном. Экипаж "Лимана" — 78 моряков — был спасен турецкой береговой охраной. Наиболее вероятной причиной аварии называют густой туман.