В Минобороны раскритиковали действия НАТО в Прибалтике и Арктике

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия рассматривает действия НАТО в Норвегии, Прибалтике, на Балканах и в Арктике как демонстрацию силового продвижения в своих интересах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что на севере Норвегии в непосредственной близости от России создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются натовские контингенты.

"Деятельность в рамках авиационной полицейской деятельности НАТО по контролированию воздушного пространства Прибалтики фактически стало составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря", — сказал министр обороны на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.

"Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов", — заявил он.