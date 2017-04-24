Второй этап испытаний ЗРС С-500 может пройти в Казахстане

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй этап испытаний новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, предусматривающий перехват реальных ракет, может пройти на полигоне в Казахстане, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный конструктор предприятия-разработчика данной ЗРС – концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

Ранее начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил России полковник Ильгар Тагиев заявлял, что испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"В последующем сохраняется возможность переезда (для испытания С-500) на полигон в Казахстане, где соответствующие площадки использовались для испытаний ЗРС большой и средней дальности и ПРО еще в 70-80-е годы прошлого столетия. Вторая часть испытаний с реальными перехватами может быть организована именно там", — сказал Созинов.

По его словам, сегодня испытания С-500 проходят при ряде ограничений, обусловленных возможностями полигона.

"Например, на полигоне Капустин Яр ограничения на дальность стрельбы существенные и составляют около 100 км", — пояснил Созинов.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.