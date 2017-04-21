Военные объяснили перемещение техники на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Все перемещения военной техники в Восточном военном округе являются плановыми и связаны с боевой учебой, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что президент Владимир Путин якобы отправляет дополнительные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР. При этом издание ссылается на две видеозаписи, на которых были показаны перемещение военной техники по железной дороге и пролет вертолета.

"Все перемещения техники и войск проводятся в соответствии с планом боевой подготовки. В войсках округа идет проверка за зимний период обучения с 3 по 29 апреля. В рамках нее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе на незнакомые полигоны", — рассказал Гордеев.

По его словам, в рамках первого этапа проверки прошло 22 учения.

Кроме того, военные провели масштабные маневры по управлению группировками ПВО и авиации на полигоне "Телемба" в Бурятии — техника возвращается в том числе и оттуда.

"Также прошел выход артиллеристов в Забайкалье, и военные возвращаются оттуда", — добавил Гордеев.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>