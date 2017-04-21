На Северном флоте создали четырнадцатый армейский корпус

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Четырнадцатый армейский корпус создан в составе Северного флота в апреле, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Обсудим ход реализации плана деятельности Северного флота на 2016-2020 годы. В целях его выполнения в прошлом году было проведено 20 организационных мероприятий, а в апреле этого года сформирован 14-й армейский корпус", — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, этот план выполняется в соответствии с майскими указами президента России 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи.