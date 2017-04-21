Шойгу заявил о снижении числа преступлений в армии в 2016 году

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Общее количество преступлений в российской армии снизилось в 2016 году на 5,1% по сравнению с 2015 годом, а преступность, связанная с неуставными взаимоотношениями, сократилась на 37,6%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Проделанная в прошлом году работа (военной полиции) позволила снизить общее количество преступлений на 5,1%, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями — на 37,6%, с рукоприкладством — 16%", — сказал министр.

По его словам, аварийность на воинском транспорте по вине военных водителей сократилась на 19%.