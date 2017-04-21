Шойгу рассказал о военном освоении Арктики

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минобороны России продолжает осваивать Арктику, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Продолжается освоение Арктики. Экипажи ракетных подводных лодок стратегического назначения совершенствуют мастерство подледного плавания. Ежегодно отряды кораблей Северного флота совершают походы по акватории Северного морского пути", — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Кроме того, проходят тактические учения на островах арктических архипелагов.

"Военнослужащие арктической мотострелковой бригады продолжают осваивать новые образцы военной техники, адаптированной к низким температурам", — добавил министр.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.