В Дагестане проходят учения подразделений артиллерии Каспийской флотилии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии проводят учения с боевой стрельбой на полигонах в Дагестане, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа приступили к проведению батарейных учений с боевой стрельбой на полигонах Аданак и тактическом поле Скорпион в Дагестане. В учениях задействовано более 50 единиц военной и специальной техники", — сказал Астафьев.

Он добавил, что в ходе маневров артиллеристы отрабатывают действия батареи в составе сил высадки морского десанта в условиях боевого соприкосновения с силами "противника". Кроме того, экипажи самоходных артиллерийских орудий "Нона" проведут учение по захвату и удержанию плацдарма высадки с ведением оборонительного боя и применением средств радиоэлектронной борьбы.

"Морские пехотинцы выполнят задачи в обороне по противодействию силам высадки морского десанта условного противника. Всего в ходе проведения учений артиллерийским подразделениям предстоит выполнить порядка 70 огневых задач различной сложности. Экипажи боевых машин отработают ведение стрельбы по одиночным и групповым целям, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций", — отметил Астафьев.

Учения артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии проводится в рамках лагерных сборов артиллерийских подразделений Южного военного округа.