Король Севера: российский флот стал ведущей силой в Арктике

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны России в понедельник открыло на ведомственном сайте новый раздел, посвященный "Арктическому трилистнику" — уникальной военной базе на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. В эксплуатацию базу ввели только в прошлом году, после девяти лет строительства в сложнейших климатических условиях. "Арктический трилистник" стал самой северной военной базой в мире, перехватив этот титул у погранзаставы ФСБ России "Нагурская", которая также развернута на Земле Александры.

Открытие базы стало очередным шагом по наращиванию присутствия России в Арктике. В перспективе эти меры могут принести нашей стране существенную военную и экономическую выгоду. Многие специалисты отмечают, что другие государства, претендующие на господство в регионе, серьезно отстают от России по своим техническим возможностям. Строить полноценные военные базы в Арктике пока умеем только мы.

Гарнизон на сваях

Площадь "Арктического трилистника" составляет более 14 тысяч квадратных метров. Сердце базы — пятиэтажное здание жилищно-административного комплекса. Нижний этаж — технический. Здесь расположена сложная техническая начинка, позволяющая базе долгое время работать в автономном режиме, без помощи с Большой земли. На других этажах расположены спальные кубрики, столовые, оружейные комнаты, наблюдательный пункт, склады продовольствия и горючего. Административно-хозяйственный блок рассчитан на проживание и несение службы гарнизона из 150 человек в течение 18 месяцев. Снабжение базы осуществляется по воздуху, через аэродром Нагурское. Всего же в регионе планируется строительство 13 авиабаз. Кроме того, часть грузов доставляют на Землю Александры корабли ледокольного флота.

Помимо основного здания жилищно-административного комплекса, в состав "Арктического трилистника" входят электростанция, водоочистительная установка на 700 тонн воды, береговая насосная станция для пополнения запасов топлива, канализационные сооружения, отапливаемые гаражи-боксы для военной техники. Помещения соединены между собой крытыми галереями, так что личный состав может быстро перемещаться между ними. Все здания расположены на сваях, в нескольких метрах над поверхностью льда. По схожему проекту на острове Котельный (Новосибирские острова) строится еще одна российская военная база — "Северный клевер". Ожидается, что на ее территории смогут проживать 250 человек.

В настоящий момент на "Арктическом трилистнике" базируются подразделения 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Эта армия была сформирована в декабре 2015 года для несения службы на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова. Арктическая группировка получила на вооружение модернизированные образцы боевой техники, способные эффективно действовать в условиях экстремальных морозов. Кстати, в этом году их впервые покажут на Параде Победы 9 мая.

"Впервые на параде появится арктическая техника, ее можно будет сразу узнать по "холодной" северной раскраске. Широкая общественность увидит технику противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера, — рассказал журналистам в начале апреля главком Сухопутных войск Игорь Салюков. — Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков — возможно, Т-72Б3М".

Ледовый флот

Строя наземную инфраструктуру и модернизируя боевую технику, Министерство обороны параллельно усиливает флот кораблей, способных действовать в условиях Арктики. В 2017 году в состав Северного флота должен войти дизель-электрический ледокол "Илья Муромец". Он способен работать в сплошном ледовом поле толщиной до метра. Помимо выполнения своей основной функции — проводки кораблей через арктические воды — он способен перевозить грузы и будет использоваться для снабжения арктической группировки необходимым оборудованием.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Торжественный спуск на воду нового ледокола "Илья Муромец" в Петербурге

В декабре 2015 года в строй Северного флота был введен вспомогательный транспорт вооружения "Академик Ковалев" усиленного ледового класса проекта 20180ТВ. Кроме того, к 2020 году планируется построить для нужд ВМФ патрульный корабль арктической зоны "Иван Папанин" проекта 23550. Он будет вооружен противокорабельными ракетами и универсальной 100-миллиметровой пушкой АК-190.

Как отмечают эксперты, у наших военных кораблей в Арктическом регионе есть одно решающее преимущество над западными.

"Неожиданно для западных военных специалистов российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС в Арктике оказалась значительно эффективнее GPS, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Оборонно-промышленный потенциал" Виктор Николаев. — GPS при позиционировании в регионе дает погрешность порядка 800 метров. Северный морской путь — очень тяжелый для мореходства. Там сложная, постоянно меняющаяся ледовая обстановка, есть мели. Поэтому такая погрешность — очень серьезная. ГЛОНАСC здесь работает в разы точнее. Конечно, помимо строительства кораблей, нужно усиливать нашу спутниковую группировку на геостационарных орбитах, чтобы сохранить это преимущество.

Второй важнейший козырь нашей страны в Арктике — полноценный флот атомных ледоколов. Именно корабли этого типа являются залогом любого военного и гражданского строительства в регионе. На сегодняшний день у России есть два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил и 5 судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" находится в эксплуатационном резерве. Внушительная армада — и это без учета дизель-электрических ледоколов.

Формально эти корабли выполняют невоенные функции, но при необходимости их можно привлечь для снабжения арктической группировки или для проводки боевых кораблей по сплошному ледовому полю.

Три цели



Как сообщил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин, наращивая свое присутствие в Арктике, Россия преследует три цели. Во-первых, наша страна по факту единолично контролирует Северный морской путь, важнейшую водную транспортную артерию. В прошлом году корабли перевезли по нему 7,26 миллиона тонн различных грузов, впервые превысив показатели советских времен. Во-вторых, Россия таким образом защищает свои богатства в водах Северного Ледовитого океана — нефть и газ.

"И третья, на мой взгляд, главная задача — мы защищаем эти воды от чужих кораблей с системами ПРО, со стратегическими ракетами на борту, — пояснил Виктор Литовкин. — Чтобы они не угрожали нашей стране из акватории Северного Ледовитого океана. Это достаточно уязвимый для нашей страны с точки зрения безопасности регион".

Помимо нашей страны на ресурсы Арктики претендуют США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Из всех этих стран только Америка теоретически может бросить России военный вызов в регионе. Однако у США здесь нет военных баз, и в их распоряжении имеется всего два ледокола, способных передвигаться в Арктике. Канада собирается построить в 2017 году до восьми новых патрульных кораблей ВМС для несения боевого дежурства в арктических водах, однако эта страна не имеет сухопутных сил в регионе.

На вооружении ВМС Норвегии стоят четыре патрульных корабля, способных нести службу во льдах, однако их скромное вооружение не позволит им на равных противостоять российскому Северному флоту. Достаточно сильными ВМС обладает Дания, однако у нее сравнительно мало кораблей ледового класса и отсутствует военная инфраструктура в Арктике. Финляндия и Швеция серьезной военной мощью на море не обладают.