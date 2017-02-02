В Таджикистане российские снайперы стреляли по грецким орехам с 150 метров

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Снайперские подразделения российской 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, отработали поражение малозаметных целей на полигоне Ляур в предгорьях Восточного Памира, в качестве таких целей использовались грецкие орехи, сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.

"Помимо стандартных мишеней, расположенных на удалении до 800 метров, стрелки отработали стрельбу по малогабаритным сливающимся с горно-пустынной местностью целям, в качестве которых военнослужащие использовали грецкие орехи, размещенные на дальности до 150 метров", — говорится в сообщении.

По данным ЦВО, снайперы также отработали скрытое передвижение на сложном рельефе и приемы контрснайперской борьбы.

Дислоцируемая в Душанбе и Курган-Тюбе 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.