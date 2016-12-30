Шойгу: суперкомпьютер центра управления обороной РФ может стать мощнее

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Производительность суперкомпьютера Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ может быть увеличена более чем на 50%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью к фильму "Равнение на центр", вышедшему в эфир на телеканале "Россия 24" в пятницу.

"Это открытая архитектура… Можно наращивать, увеличивать, расширять, углублять, тут масса возможностей. Запас колоссальный, до половины еще не дошли, потому что это огромный объем программного продукта, который должен позволить нам более эффективно управлять большими скоростями", — сказал Шойгу.

Он добавил, что суперкомпьютер НЦУО способен прогнозировать развитие вооруженных конфликтов, основываясь на историческом опыте.

"Операция по бывшей Югославии — большая, натовская. Когда концентрировался флот, когда подтягивались ракеты, как работала авиация — все это анализируется, и если завтра у нас поступит информация, машина нам скажет — "Друзья мои, ситуация очень похожа с вероятностью 90% на то, что было тогда по Сербии, здесь есть угроза, что такое же может повториться в этом регионе, надо принимать меры", — отметил Шойгу.