Сможет ли Украина сбивать самолёты над российским Крымом

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Постановлением № 1012 правительство Украины разрешило военнослужащим Министерства обороны в мирное время открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве.

Изменение алгоритмов дежурных сил ПВО позволяет летчикам-истребителям, корабельным и наземным расчетам ЗРК открывать огонь по воздушным судам после предупредительных выстрелов.

Изменения направлены на "прекращение противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции".

Между тем, АТО можно объявить не только в Донбассе. Размытая ответственность за те или иные решения Киева, неочевидность государственных границ и технологический уровень системы ПВО Украины могут привести к ошибочному применению оружия над территорией России — в Крыму, в акватории Азовского и Черного морей.

Такие "спецоперации" вполне возможны, ведь в пояснении к правительственному документу сказано, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".

На что надеется украинское правительство, настойчиво подталкивая ВСУ к реальной войне с Россией?

© AP Photo/ Andrew Kanyshchev Пуск ракеты С-200 во время учений армии Украины. Архив

Делегирование полномочий

Любопытно, что в Киеве решение об открытии огня по цели-нарушителю принимает не президент, а министр обороны Украины, начальник генерального штаба — главнокомандующий ВСУ или лица, исполняющие их обязанности.

И более всего настораживает последний пункт постановления № 1012: "Командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины".

Во-первых, странно, что президент Украины допускает делегирование полномочий (функций) верховного главнокомандующего и права принятия важнейших геополитических решений на уровень минобороны. Возможно, это объясняется страхом ответственности или оперативным участием западных кураторов украинского проекта.

Во-вторых, возникает негативная ассоциация. Помните, как турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек заявил о непричастности высших властей Турции к нанесению ракетного удара по российскому бомбардировщику Су-24?

Оказывается, власти делегировали решение "сбивать или не сбивать" турецким летчикам. И только железная выдержка России позволила осенью 2015 года избежать большой войны. Вероятно, в Киеве оценили удобство такого подхода (или кто-то подсказал).

Недавние учения ПВО Украины близ российского Крыма продемонстрировали неадекватные политические амбиции и ограниченные технологические возможности Киева (главное оружие — провокация). По логике Украины, стрельба ВСУ на территории Крыма вполне законна, а сбитая там же украинская ракета — военная агрессия Москвы. На этом поле можно устроить и геополитическую западню новому президенту США Дональду Трампу, который не страдает русофобией.

© REUTERS/ Stringer Ракетные учения вооруженных сил Украины близ Крыма

Украина подготовила иск в международный суд против России. 29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц . Ранее в Гамбурге руководитель МИД Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили возможности ОБСЕ в урегулировании кризиса " вокруг Украины " в условиях продолжающейся "агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма".

Заметим, вокруг Украины в основном спокойно, проблемы и кризис — исключительно внутри "незалежной".

Гибридные границы

Кроме территории непризнанных республик Донбасса и российского Крыма, Киев замахивается на часть акватории Черного и Азовского морей. И здесь необходимо учитывать размытость и неоднозначность понятия "государственная граница Украины".

В соответствии с законодательством СССР внутренние воды между союзными республиками не имели административных границ, поэтому не было и нет документов, фиксирующих линию разграничения в том же Азовском море или в воздушном пространстве над ним.

Российско-украинские переговоры по определению правового статуса Азовского моря и разграничению морских пространств в Черном море проходили с 1996 года. Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Россия и Украина подписали в 2003 году (позднее Киев пытался денонсировать этот договор). И много лет спустя из-за разногласий сторон по вопросам делимитации морской границы переговоры не дали результатов. С точки зрения международного права морская акватория не разграничена, легитимная технология совместного использования не создана.

В повседневной служебной деятельности пограничники России и Украины преодолели законодательные коллизии ведомственными инструкциями (на основе законов своих государств), и периодически преодолевают непростые конфликтные ситуации, связанные с браконьерством.

© REUTERS/ Yannis Behrakis Украинские пограничники на российско-украинской границе в районе села Успенка

В сложившейся геополитической конфигурации удар ВСУ по самолету ВКС или ФСБ России будет равнозначен началу войны, хотя в каждом конкретном случае возможны варианты.

Не уверен, что Украина располагает исправными самолётами-перехватчиками, но даже старинные комплексы ПВО позволяют сохранить определенный боевой потенциал, и создать угрозы российскому Крыму, прилегающим акваториям. Возможно, Киев в плановом порядке готовит по поручению хозяев очередной "турецкий гамбит".

История повторяется дважды — как трагедия и как фарс. Новейшая история показывает, что проекты вроде грузинского или украинского Запад не слишком ценит, и не спешит на помощь, когда дело пахнет порохом.

Россия способна обеспечить безопасность полётов гражданской авиации в Крыму, и жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства. Технологических ограничений нет, боевое дежурство сил и средств Воздушно-космических сил и ПВО осуществляется круглосуточно.

И все же осторожность Киева и Минобороны Украины — лучшая гарантия украинской безопасности и добрососедства.