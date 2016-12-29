США
30.1230 декабря17:27МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украина ввела новые санкции против России

Тема:
Санкции в отношении России (5538)
19:2829.12.2016
(обновлено: 20:29 29.12.2016)
17653010444
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, заявили РИА Новости в пресс-службе СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Еще немного - и Порошенко бросится в объятия России
Также СНБО продлил на год все санкции, введенные ранее.

Отмечается, что под новые санкции попали лица, якобы "незаконно избранные в Государственную думу" на территории Крыма.

Также, согласно заявлению, санкции коснутся членов избирательных комиссий и "украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству".

Ранее Киев призвал все страны не признавать легитимность выборов в Госдуму из-за проведенного в Крыму голосования. В Кремле, в свою очередь подчеркнули, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран.

Кроме того, заявили в СНБО, ограничения ввели против сотрудников российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2016/ Sergei Supinsky
Итоги года на Украине: борьба за власть и провалы во внешней политике
Также СНБО применил санкции к российским юридическим лицам, якобы причастным к ведению гибридной войны против Украины в киберпространстве.

Украина ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, в октябре 2016-го президент Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В Москве не раз отмечали, что эти санкции бьют в первую очередь по украинской экономике.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
125 пользователей оставили 176 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • barabashkg
    Полное обезьяничество с Барака Обамы, тот бесится перед уходом и эти недочеловеки скорее проявить лояльность хозяину. Ничего своего в поведении нет. А что будет если США к России обернется? Никогда, ни при каких обстоятельствах не протянем руку этим недочеловекам, которые радуются гибели русских людей и кричат об этом на каждом углу, не стыдясь и не задумываясь, что это люди и судьбы. Низость полная. Нам проще надо ввести санкции на всю Украину вплоть до последнего человека и все!
    21:03
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • gabber86
    Запретить хохлам посещать Россию,запретить хохлам любую деятельность в РФ, запретить хохлам импорт и повысить цены на их импорт в 70 раз в РФ всей продукции,Повысить цену на газ в раз так в 50 и пусть дрова они жарят,пусть вводят свои санкции,чем больше они будут так быдло гнать,тем хуже для них,пусть зарабатывают в интернете своей информационной бредятиной,нам даже по барабану на ихний бред....
    21:08
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
Показать старые комментарии (156)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.