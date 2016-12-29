Украина ввела новые санкции против России

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, заявили РИА Новости в пресс-службе СНБО.

Также СНБО продлил на год все санкции, введенные ранее.

Отмечается, что под новые санкции попали лица, якобы "незаконно избранные в Государственную думу" на территории Крыма.

Также, согласно заявлению, санкции коснутся членов избирательных комиссий и "украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству".

Ранее Киев призвал все страны не признавать легитимность выборов в Госдуму из-за проведенного в Крыму голосования. В Кремле, в свою очередь подчеркнули, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран.

Кроме того, заявили в СНБО, ограничения ввели против сотрудников российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России.

Также СНБО применил санкции к российским юридическим лицам, якобы причастным к ведению гибридной войны против Украины в киберпространстве.

Украина ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, в октябре 2016-го президент Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В Москве не раз отмечали, что эти санкции бьют в первую очередь по украинской экономике.