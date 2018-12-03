Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры в кино и театре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский выступил за возвращение худсоветов для оценки произведений театра и кино.

"Я за цензуру в этой области. Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государству. Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника. Если они соответствуют христианской морали и общечеловеческим достоинствам, то, конечно, это было бы великолепно. Таких людей у нас много, от научных деятелей до театроведов и артистов", — сказал Боярский РИА Новости.

Артист отметил, что в составе подобных худсоветов он видит актрис театра и кино Инну Чурикову, Алису Фрейндлих и других.

Художественный совет во времена СССР был коллегиальным органом в театрах, творческих союзах и других организациях, выносящим суждения о художественной ценности произведения, репертуара и прочих.

Худсоветы состояли из членов союзов композиторов, писателей, кинематографистов, партийных и комсомольских функционеров. Не прошедшие отбор произведения публика, как правило, не видела.