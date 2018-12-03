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Культура

"Обнаженные фото присылали со всей страны". Как делали модный журнал в СССР

(обновлено: 08:13 03.12.2018)
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Анна Кочарова
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМодель Общесоюзного Дома моделей одеждыМодель Общесоюзного Дома моделей одежды
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Анна Кочарова. На русском языке вышел автобиографический роман Майму Берг "Дом моды", рассказывающий о самом популярном советском модном журнале "Силуэт", в котором автор проработала 15 лет. В интервью РИА Новости эстонская писательница вспоминает, о чем просили редакцию женщины всего СССР и как дизайнеры старались избегать идеологических ошибок.

Мужские костюмы
© Depositphotos / digitalgenetics
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Всесоюзные красавицы

Я писала статьи о моде, исторические тексты. Часто работала в библиотеках, собирала материал. Писала и о современных тенденциях. В конце 1980-х мы активно стали ездить в страны народной демократии. Например, в ГДР общались с модельерами их Дома моделей, даже подружились. Приезжали и к нам — из ГДР, Чехословакии. Мы делали специальные "обменные" номера "Силуэта" — они писали о моде в СССР, а мы писали о них.

Еще одной моей обязанностью было отвечать на письма читательниц. Многие жаловались на проблемы, как мы сегодня сказали бы, с лишним весом. Первое время я старалась отвечать на каждое письмо лично, пытаясь поставить себя на место адресата и вообразить, как бы я себя ощущала. Но писем стало слишком много, и я сделала шаблон, который и отправляла.

© РИА Новости / Михаил Озерский/ Борис УткинДемонстрация моделей одежды коллекции осень-зима 1964 года. Деловой костюм. / Советская мода 1961-1962 гг. Домашнее платье из цветной хлопчатобумажной ткани, косынка и фартук из однотонного хлопчатобумажного полотна.
© РИА Новости / Михаил Озерский/ Борис Уткин
Демонстрация моделей одежды коллекции осень-зима 1964 года. Деловой костюм. / Советская мода 1961-1962 гг. Домашнее платье из цветной хлопчатобумажной ткани, косынка и фартук из однотонного хлопчатобумажного полотна.

Многие женщины предлагали себя в качестве манекенщиц для журнала. Даже присылали фотографии в обнаженном виде. Это шло вразрез с моралью тех лет, и мы, конечно, эти снимки не публиковали. Писали со всей страны!

Девушка на крыше
© Depositphotos / walenga
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В основном мы снимали манекенщиц из нашего Дома моды. А иногда наши сотрудники находили красивых девушек на улице и предлагали фотосессию. Это было очень престижно.

О западной моде

"Силуэт" стал невероятно популярным журналом, думаю, за счет близости Запада. Нам были доступны свежие номера модных журналов — в первую очередь финских и шведских. Но был и Vogue. Зачастую эти журналы попадали в республику частным образом: люди, жившие заграницей, присылали родственникам. А те потом сдавали в букинистические магазины: стоили такие журналы и каталоги дорого, так что продавать их было выгодно. Мы же сразу их выкупали — у нас были договоренности с магазинами.

© РИА Новости / Вольдемар МааскПерейти в фотобанкЭстонская ССР. Дни Венгерской Народной Республики в Эстонии. Показ моделей одежды венгерского производственного объединения "Будафлакс"
© РИА Новости / Вольдемар Мааск
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Эстонская ССР. Дни Венгерской Народной Республики в Эстонии. Показ моделей одежды венгерского производственного объединения "Будафлакс"

Мы знали, какие тренды на Западе, могли это использовать и в нашей работе. Но, как я пишу в своей книге, советская мода должна была быть поскромнее. Если мы переходили границу и делали так, как на Западе, нас ругали. То есть всегда приходилось немного "снижать градус". Мы могли печатать и западные модели, но только в рубрике, условно говоря, "странная мода" или "их нравы". А наша аудитория умела читать между строк, они-то знали, что это и есть настоящая мода.

О поиске ресурсов

В основном у нас работали профессиональные дизайнеры. Были и журналисты, филологи, как я. Но главное, для такого журнала требовались хорошие организаторы и экономисты, способные все это провернуть. Например, сложно было достать бумагу для печати, нужно было ехать в Сыктывкар, чтобы получать ее оттуда напрямую.

Самая большая техническая сложность состояла в том, что мы не могли делать журнал только на фотографиях из-за очень плохого качества печати. Так что многое приходилось рисовать. Какие-то модели шили и снимали, остальное отрисовывали.

© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкОдин из первых номеров журнала "Бурда Моден" на русском языке держит в руках жительница города Москвы
© РИА Новости / Александр Макаров
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Один из первых номеров журнала "Бурда Моден" на русском языке держит в руках жительница города Москвы

Мы четыре раза снимали показы мод, откуда мы брали модели и частично использовали в журнале. Но мы не могли заполнить этим полностью номер. И знатоки понимали, что нарисованные образцы как раз "посвежее", это моднее. Другие же читательницы возмущались, что очень много рисованных моделей.

Диджитал-модель Шуду
© Фото : Аккаунт shudu.gram в социальной сети Instagram
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Ткани тоже было получить непросто. Однажды наши художники поехали в Узбекистан — там ведь очень красивые, яркие национальные ткани — и придумали красивые и нарядные современные модели из тканей с этими орнаментами. Сейчас эти рисунки в моде, но тогда это была экзотика.

Когда что-то конкретное входило в моду, читательницы писали нам с просьбами сделать выкройки. Откуда они узнавали об этих новинках, не представляю. Например, стали носить пилотки. Мы сделали выкройки, и в эти пилотки нарядился весь Таллин.

Если не было никаких интересных писем, мы сами их выдумывали. В какой-то момент в моду вошли исландские свитера с орнаментами. Одна наша сотрудница связала несколько штук. Мы хотели показать их в журнале, потому что получились они красивыми и это было популярно. И мы придумали письмо, что якобы кто-то просит рассказать, как их делать.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрация советской моды на международной ярмарке в болгарском городе Пловдиве. 1962
© РИА Новости
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Демонстрация советской моды на международной ярмарке в болгарском городе Пловдиве. 1962

О влиянии идеологии

Думаю, это был самый свободный журнал в Эстонии, никто особенно не контролировал нашу работу. Тем не менее иногда мы получили выговоры за какие-то "идейно неверные" модели. На одном рисунке в качестве украшения художник изобразил мальтийский крест — были неприятности. Главного редактора вызвали в Центральный комитет партии.

Или же один дизайнер сделал украшение в виде стеклянного глаза. Мы поставили манекенщицу и сфотографировали ее с этим кулоном, приложив его к лицу, туда, где у человека глаз. А председатель президиума Эстонской ССР в тот период был со стеклянным глазом! Так что руководству в тот раз тоже досталось.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ар Славински
То есть по сути цензура была верной. Непотребные наряды и т.п. фриковый прикид отметался. Правильно делали. Зато сейчас мода - фантазии больных извращенцев.
08:55
03.12.2018
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