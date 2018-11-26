Шахназаров назвал Бертолуччи титаном итальянского ренессанса кино

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Выдающийся режиссер Бернардо Бертолуччи – последний великий мастер, титан итальянского ренессанса кино, считает глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Ранее в понедельник стало известно, что Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет.

"Выдающийся мастер был. Большой мастер, большая потеря для культуры. Может быть, последний великий мастер, примыкающий к поколению великих итальянских режиссеров Феллини, Антониони, Висконти. Вот он из этой плеяды. Он титан итальянского ренессанса кино", — сказал Шахназаров РИА Новости.

© AP Photo Режиссер Бернардо Бертолуччи на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Последний Император". 29 апреля 1988 года © AP Photo Режиссер Бернардо Бертолуччи на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Последний Император". 29 апреля 1988 года

Всемирную известность режиссеру принесли такие культовые фильмы, как "Конформист" и "Последнее танго в Париже". Его "Последний император" в 1988 году победил в девяти номинациях премии "Оскар", среди которых "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.

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