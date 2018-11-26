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Биография Бернардо Бертолуччи

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Бернардо Бертолуччи. Архивное фотоРежиссер Бернардо Бертолуччи. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянский кинорежиссер, сценарист, драматург, поэт Бернардо Бертолуччи (Bernardo Bertolucci) родился 16 марта 1940 года (по другим данным — 1941 года) в Парме (Италия). Его отец Аттилио Бертолуччи — поэт, кинокритик и профессор истории искусств, поощрял интерес Бернардо к фильмам, часто брал его с собой на съемки. Первой пробой работы в кино Бернардо Бертолуччи стали его любительские фильмы на 16-миллиметровой пленке "Канатная дорога" (1957) и "Смерть свиньи" (1958).

В 1960-1962 годах Бернардо Бертолуччи учился на философском факультете Римского университета.

В студенческие годы он писал стихи. За сборник "В поисках загадки" (In cerca del mistero, 1962) Бертолуччи получил премию Виареджо.

Близкое знакомство с режиссером Пьером Паоло Пазолини позволило ему стать ассистентом режиссера на съемках фильма "Аккаттоне" (Accatone, 1961).

В стиле Пазолини Бертолуччи снял первый полнометражный игровой фильм "Костлявая кума" (La Commare Secca, 1962) — социологический репортаж об обитателях римского дна.

Затем он поставил свой второй фильм "Перед революцией" (Prima Della Rivoluzione, 1964), снял полнометражный документальный телефильм "Нефтепровод" (La Via del petrolio, 1965-1966), работал над незавершенным фильмом "Канал" (II Canale, 1966), поставил короткометражный игровой фильм "Агония" для альманаха "Любовь и гнев" (Amore E Rabbia, 1967).

В 1968 году вышел его фильм "Партнер" (Partner) — вольная экранизация повести "Двойник" Федора Достоевского.

На рубеже 1960-1970-х годов режиссер примкнул к движению итальянского политического кино, что отразилось в "Стратегии паука" (La Strategia Del Ragno, 1969), развернутой экранизации наброска Хорхе Борхеса, и "Конформисте" (II Conformista, 1970), адаптации одноименного романа Альберто Моравиа.

Известность получила его лента "Последнее танго в Париже" (Last Tango In Paris, 1972) — романтическая версия современной трагедии любви с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях. В США фильм вошел в десятку самых кассовых кинокартин 1973 года. Бертолуччи был выдвинут на "Оскар" как лучший режиссер.

В 1976 году он снял эпопею "Двадцатый век" (Novecento) — сагу о борьбе социальных классов в Италии, сюжет которой охватывает три четверти XX столетия. Затем вышли его фильмы "Луна" (La Luna, 1979) и "Трагедия смешного человека" (La Tragedia Di Un Uomo Ridicolo, 1981).

После переезда в Англию на материале китайской истории Бертолуччи создал аналог "Двадцатого века" в азиатском преломлении — картину "Последний император" (Last Emperor, 1987), получившую девять "Оскаров". Бертолуччи лично удостоился двух — за режиссуру и адаптированный сценарий. Также работа режиссера была отмечена премией "Золотой глобус".

В 1990 году он создал психологическую драму на африканском материале "Под покровом небес" (The Sheltering Sky). В 1993 году на экраны вышел "Маленький Будда" (Little Buddha).

После 15 лет жизни за границей режиссер снял в Италии драму "Ускользающая красота" (Stealing Beauty, 1995) — своеобразную антологию ведущих тем и мотивов собственного творчества.

Затем им были созданы "Осажденные" (Besieged, 1998) и "Мечтатели" (The Dreamers, 2003).

В проекте 2002 года "На 10 минут старше" он снял новеллу "Виолончель" (Ten Minutes Older: The Cello).

В 2012 году вышел фильм Бертолуччи "Ты и я" (Me and You), снятый по одноименному роману итальянского писателя Никколо Амманити.

Режиссер был соавтором сценариев всех своих картин.

В мелодраме "Триумф любви" (The Triumph of Love, 2001), снятой его второй женой Клэр Пиплоу, Бернардо Бертолуччи выступил как соавтор сценария и продюсер фильма.

Творчество режиссера было отмечено престижными кинематографическими наградами. Он является обладателем премий "Оскар" (1988 — две награды), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970 — две награды), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007), "Сезар" (1988), МКФ в Локарно (1997), Итальянского национального синдиката журналистов (1973, 1988, 2013) и др.

В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.

Бернардо Бертолуччи был дважды женат. Его первой супругой была Адриана Асти. С 1978 года он был женат на режиссере и сценаристе Клэр Пиплоу.

26 ноября 2018 года стало известно, что Бернардо Бертолуччи скончался в Риме (Италия).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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