Умер режиссер Николас Роуг

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На 91-м году жизни умер британский режиссер и оператор Николас Роуг, сообщает газета Irish Independent.

Как рассказал журналистам сын кинематографиста, Роуг скончался в пятницу вечером.

"Он был настоящим отцом. <…> Ему только исполнилось 90 лет в августе", — цитириует издание сына режиссера.

Причина смерти Роуга неизвестна.

Николас Роуг родился в Лондоне в 1928 году. Свою карьеру в кинематографе он начал в качестве оператора. Роуг участвовал в съемках таких картин, как "Лоуренс Аравийский" Дэвида Лина, "451 градус по Фаренгейту" Франсуа Трюффо, "Вдали от обезумевшей толпы" Джона Шлезингера. Его режиссерским дебютом стал фильм "Представление" с Миком Джаггером, вышедший на экраны в 1970 году. Роуг — автор картин "Обход", "А теперь не смотри", "Человек, который упал на землю" с Дэвидом Боуи, "Нетерпение чувств", "Ведьмы" и другие.