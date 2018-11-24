Продюсеры "Собибора" рассказали, когда фильм увидят в США

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полноценный прокат драмы "Собибор" Константина Хабенского в США начнется в январе 2019 года, сообщил РИА Новости креативный продюсер фильма, глава фонда Александра Печерского Илья Васильев.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Ранее организаторы "Оскара" сообщили, что картина Константина Хабенского вошла в число 87 претендентов на премию в категории "лучший фильм на иностранном языке". Права на демонстрацию картины приобрела американская компания Samuel Goldwyn Films.

"Полноценный прокат фильма в США начинается в январе. Очень важно, что прокат будет делать Goldwyn, компания с именем, так как они считают, что такое кино обязательно должны увидеть в Америке", — сказал Васильев.

Он отметил, что сейчас в разных городах США проходят мероприятия, инициированные Фондом Печерского и продюсерским центром "Синема Продакшн" в рамках оскаровской и золотоглобусной кампаний фильма. Так, 18 ноября эксклюзивный показ фильма прошел в одном из старейших и престижных частных клубов Нью-Йорка National Arts Club.

В ближайшее время планируются аналогичные мероприятия в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Лондоне, добавил Васильев.

Как сказал РИА Новости продюсер "Собибора" Глеб Фетисов, согласно оценкам академической аудитории и кинопрессы за рубежом, замысел фильма во многом совпадает с их предпочтениями.

"Это эмоциональная универсальная история и, что очень важно, подлинная, реализованная в форме сильного авторского высказывания. И в нём есть стержневая фигура реального героя, который с библейским стоицизмом вступает в противоборство с тоталитарным злом. В итоге картина поднимается до уровня высокой драмы, я бы сказал, оптимистической трагедии", — заключил он.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине. Помимо Константина Хабенского в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.