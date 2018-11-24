Умерла театральный критик Инна Вишневская

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Театральный критик, писательница, преподаватель Российского института театрального искусства и Литературного института имени Горького Инна Вишневская умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Вишневская родилась в Армавире 28 апреля 1925 года. В 1947 году окончила ГИТИС, в 1952-м защитила кандидатскую диссертацию, в 1974-м — докторскую.

Основные направления исследований — классическая и современная драматургия, история русского сценического искусства и театральная критика, классическая и современная литература.

Время и место прощания станут известны позже.