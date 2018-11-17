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Культура

Кончаловский стал послом проекта "Русские сезоны" в Германии

Сюжет:
Международный культурный форум в Петербурге (49)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАндрей Кончаловский. Архивное фотоАндрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский стал послом международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в рамках итогового заседания Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Форум проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября. "Русские сезоны" с успехом проходили в этом году в Италии, следующей страной, которая примет проект, станет Германия. Послами "Русских сезонов" становятся люди, чей авторитет в мире культуры непререкаем.

"Мы заложили традицию, по которой наши наиболее известные деятели культуры, являющиеся послами русской культуры за рубежом, получают должность послов "Русских сезонов" на следующий год. Сегодня для меня честь вручить этот знак новому послу — Андрею Кончаловскому", — сказал Мединский.

Кончаловский принял из рук министра символ "Русских сезонов", жар-птицу, и поблагодарил за оказанную честь. Он признался, что сам является человеком безответственным, а такая ответственная должность его дисциплинирует. Режиссер вспомнил письма итальянского философа Умберто Эко его сыну и внуку, в которых писатель замечал, что современная цивилизация лишает людей памяти, поскольку все есть в интернете.

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Чрезвычайная важная функция России — препятствовать амнезии, тому что укорачивается память. На мой взгляд, культура, вся цивилизационная сила России заключается в том, что у нас эти ценности являются незыблемыми. Иногда я вижу, что эти ценности Европа потихоньку оставляет. Я не хотел бы, чтобы через 20-30 лет из Европы в Россию приезжали, чтобы увидеть, какими они были. Самобытность необходимо сохранять в каждой стране", — сказал Кончаловский и подчеркнул, что постарается внести свою лепту в развитие "Русских сезонов".

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.

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