Мединский отметил рост числа россиян, участвующих в культурных мероприятиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Доля россиян, которые принимают участие в культурных мероприятиях, за последние три года выросла на 30%, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии Международного культурного форума в Петербурге, приведя данные опроса ВЦИОМ.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября. Он традиционно объединит деятелей культуры из всех областей. Официальный статус страны-гостя в этом году получили Италия и Катар.

"Успех форума был бы невозможен без нескольких моментов. Мы являемся свидетелями растущего интереса к культуре. Согласно свежим исследованиям ВЦИОМ, которые мы получили только вчера, за последние три года доля россиян, принимающих участие в культурных мероприятиях, выросла на 30% процентов. Каждый четвертый житель страны каждый год ходит в музей, этот показатель вырос более чем в два раза", — сказал Мединский.

Он отметил, что такая динамика по музеям стала возможна благодаря ежегодной акции Ночь музеев. Кроме того, 70% жителей России проявляют интерес к цифровым культурным проектам, растет количество посетителей интернет-порталов, посвященных культуре. Почти 40% опрошенных предпочитают театр, добавил министр.

"Две трети населения, на 30% больше, чем несколько лет назад, положительно оценивают работу Минкультуры. Уверен, что форум в Санкт-Петербурге запомнится всем гостям", — заключил Мединский.

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