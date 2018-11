В Петербурге открылся Международный культурный форум

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Международный культурный форум вновь соберет в Санкт-Петербурге культурных деятелей со всего мира, эксперты обсудят внедрение современных технологий в работу музеев и библиотек, поговорят о сохранении культурного наследия, подпишут соглашения о сотрудничестве и обменяются опытом с зарубежными коллегами.

Основная программа форума пройдет в Петербурге с 15 по 17 ноября. Форум стал культурным событием мирового уровня, ежегодно он объединяет тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.

Также в рамках форума проходит фестивальная программа, многочисленные культурные мероприятия ожидают жителей и гостей Петербурга и на этот раз. Зрителям покажут спектакль "Гроза" Андрея Могучего, "Швейк. Возвращение" Валерия Фокина, "Дыхание" португальского режиссера Тьяго Родригеса. На гала-концерте II Международного форум-феста Jazz Across Borders обладательница премии "Грэмми" Патти Остин, Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр представят программу "Ella Fitdzgerald. Now and then", а "Квартет И" продемонстрирует отрывки из нового фильма.

Организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

Гости форума

Почетный статус страны-гостя форума в 2018 году получили Италия и Катар, на площадках мероприятия они продемонстрируют свои произведения культуры.

Впервые в этом году в странах Персидского залива проходит перекрестный год культуры Катара и России, который открылся в феврале в Дохе. Для форума Катар подготовил обширную программу: на подиумной дискуссии "Единое культурное пространство: миф или реальность?" эксперты обсудят, как друг на друга влияют разнообразные традиции, привнесенные мигрантами, и культура принимающей страны и что происходит с границами национальных культур в глобальном мире. Кроме того, страна представит археологический проект Катара и Судана, который касается важной темы сохранения памятников истории и культуры в развивающихся странах. В секции "Изобразительное искусство" обсудят актуальное искусство Востока и взаимоотношения современного искусства Востока и Запада.

"Директор Института кино в Дохе Фатима Аль Ремайхи — спикер Открытого лектория "Культура 2.0". Она станет одной из участниц дискуссии "Женское лицо кинематографа", на которой обсудят роль женщин в киноиндустрии и женские образы в современном кино",- отметили в пресс-службе форума. Зрителям покажут современное кино Катара, произведения искусства и фотографии из этой страны.

Другая страна-гость — Италия, где в этом году проходят "Русские сезоны". Специально к форуму в Эрмитаж везут два старинных фортепиано, подаренных императрицей Екатериной II композиторам Доменико Чимарозе и Джованни Паизиелло, инструменты гости увидят на тематической выставке. Участников форума ожидает предварительный показ выставки экспонатов из Археологического парка Помпеи и Национального археологического музея Неаполя, а также двух картин Якопо Тинторетто "Портрет двух сенаторов".

Итальянский режиссер Паоло Дженовезе, автор фильма "Идеальные незнакомцы", ремейк которого выпустит в России "Квартет И", примет участие в публичной дискуссии вместе с артистами коллектива.

В один из дней форума на Деловой площадке специалисты обсудят роль фестиваля "Русские сезоны" в развитии международной культурной дипломатии и его влияние на диалог между Россией и Италией.

Современные технологии в искусстве

Традиционно на культурном форуме будут работать тематические секции, посвященные разным видам искусства, а наиболее актуальной темой станет использование современных технологий. Так, участники секции "Музыка" поговорят о проекте создания виртуальных концертных залов и молодежных симфонических концертов, а также обсудят организацию музыкального конкурса имени Чайковского, который пройдет в 2019 году.

На форуме ожидается участие 94 руководителей концертных организаций РФ, знаковых спикеров из-за рубежа, музыкантов из Австрии, Великобритании и других стран.

Как рассказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, музей представит в рамках деловой программы проект из области цифровых технологий My Tretyakov, направленный на популяризацию русского искусства в России и за рубежом. На форуме подведут итоги IT-проекта CultTechLab — лаборатории, которая представит инновационные решения для ведущих культурных учреждений России. Участникам предложили создать блокчейн-системы продажи билетов, образовательные игры с применением AR и VR, систему лояльности с использованием биометрического распознавания и многое другое.

По словам руководителя секции "Кино" Федора Бондарчука, в программе секции специалисты обсудят актуальные технологии и кинообразование. Здесь состоится Международный коллоквиум киношкол, на который приедут специалисты из США, Восточной и Западной Европы. Гостем мероприятия станет выдающийся японский режиссер Киёси Куросава. Он также представит свой фильм "Предчувствие" и презентует проект "На край света", который снимал в Узбекистане.

В рамках секции обсудят новые технологии — блокчейн и краудфандинг — и представят платформу BeProducer, позволяющую любому человеку инвестировать в кинопроекты. Традиционно пройдут круглые столы, в том числе "Российское кино в глобальном мире. Проблемы и вопросы международного сотрудничества", "Россия и мир: государственная поддержка и международное производство". Впервые участие в секции "Кино" принимает Госфильмофонд. Киноархив представит ретроспективу отечественных фильмов "Советский экран-1968: к 50-летию переломного года" и выставку афиш и плакатов из своей коллекции.

Как отметила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, специалисты не обойдут вниманием и продвижение российских проектов на зарубежном рынке. К участию в дискуссии приглашены исполнительный директор Wow Unlimited Media Inc Майкл Хирш из Канады, вице-президент Sony Pictures Television Networks Сара Мюллер и другие иностранные эксперты, рассматривающие возможность создания мультфильмов совместно с Россией.

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что в рамках культурного форума представители отрасли обсудят стратегию развития российских музеев на ближайшие десять лет, при этом в качестве примера они планируют рассматривать опыт Италии. Всемирно известный клоун, руководитель секции "Цирк и уличный театр" Вячеслав Полунин пригласил на мероприятие иностранных организаторов старинных и современных карнавалов.

Культурное наследие и облик городов

Особое внимание на площадках форума уделят сохранению культурного наследия. Участники обсудят возможность повышения охранного статуса исторических памятников южного берега Крыма, которые сейчас находятся под угрозой из-за массовой застройки, в рамках совместного проекта Эрмитажа и Фонда имени Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия".

Эксперты также поговорят о сохранении памятников в Сирии. К дискуссии приглашены как российские, так и зарубежные специалисты — музейные сотрудники, архитекторы, политологи и другие.

Внимание секции "Креативная среда и урбанистика" сосредоточится на том, как на развитие городов влияет проведение больших международных событий, подобных чемпионату мира по футболу. Специалисты поговорят о том, как создавать объекты для таких мероприятий, как их потом содержать и использовать. Кроме того, эксперты секции обсудят формирование имиджа городов и страны через медиа.

Сотрудничество

На Деловой площадке форума, расположенной в Российском этнографическом музее, подпишут более 30 соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными компаниями и учреждениями. По словам куратора Деловой площадки форума Кристины Трубиновой, Петербург "вновь даст старт множеству долгосрочных партнерств и заложит фундамент реализации совместных региональных и международных инициатив".

"Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве будет заключено между Российской государственной библиотекой, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Саксонской земельной библиотекой — Государственной университетской библиотекой в Дрездене и Государственной библиотекой в Берлине — Прусское культурное наследие", — отметили в пресс-службе форума.

Соглашения подпишут Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и французский Университет Париж-1 Пантеон Сорбонна, Хайнаньский педагогический университет и Международная кинотелевизионная компания "Фэнье Глобал", а также финский Университет прикладных наук Иоэнсуу.

Договоры заключат компания "Росгосцирк" и Японская цирковая академия, цирк "Циркус Трапиз" (Дания), китайская Акробатическая ассоциация города Учао, Донецкий государственный цирк "Космос" и Гомельский государственный цирк.

"В рамках площадки запланирована серия подписаний соглашений о сотрудничестве между международным культурным проектом "Русские сезоны" и культурными учреждениями Германии. Напомним, торжественная церемония открытия сезонов состоится 7 января в Берлине", — добавляется в сообщении.

В рамках форума "Союзмультфильм" подпишет соглашение с французской Cyber Group Studios, в том числе предполагающее создание двух проектов "Цифровая девочка" и "Одиссея волшебных шахмат".

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.