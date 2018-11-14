Память Шарля Азнавура могут почтить посмертным сборником его песен

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сын всемирно известного французского шансонье Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября, рассказал о возможном выпуске посмертного музыкального сборника.

"Существовал проект со студией Universal по перевыпуску нескольких песен. Он (Азнавур) записал 5-6 треков во время записи альбома в 2016 году. Помимо этого, еще несколько записей были уже готовы, смонтированы, была добавлена аранжировка, но голос еще не был наложен", — сообщил сын певца Миша Азнавур в интервью радиостанции RTL

"Возможно, получится создать сборник, включающий в себя шесть треков в исполнении моего отца и шесть песен, исполнение которых он мог бы доверить людям, которых очень ценил", — сказал сын знаменитого шансонье. Однако, по его словам, на данный момент подобраны не все кандидаты для исполнения этих песен.

Как отметил сын Азнавура, также готовятся и другие проекты. Ожидается выход фильма на большие экраны на основе кадров, снятых самим певцом. Кроме того, может быть снят ряд анимационных роликов, основанных на песнях о любви великого шансонье.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>