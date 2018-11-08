В Москве госпитализировали певицу Ольгу Серябкину

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Певица Ольга Серябкина попала в больницу за сутки до сольного концерта.

Артистка опубликовала фото в Instagram под капельницей.

"Внезапно за день до сольника", — говорится в подписи к снимку.

Состоится ли концерт, пока неизвестно. Диагноз певицы также не уточняется.

Месяц назад Серябкина объявила об уходе из группы Serebro, в которой пела с 2006 года. Она пояснила, что продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и будет заниматься сольным проектом Molly. Она также пообещала выступить во всех запланированных концертах группы до конца года.