Ольга Серябкина объявила об уходе из Serebro

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Солистка группы Serebro Ольга Серябкина заявила о своем уходе из коллектива.

"Я ухожу из Serebro. Это очень сложное решение, но я его приняла, потому что я поняла, что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться", — заявила артистка в видео, опубликованном на странице группы в Instagram.

В описании под видео Серябкина добавила, что продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и будет заниматься сольным проектом Molly.

Девушка также подчеркнула, что будет выступать с группой до конца года и примет участие во всех ранее запланированных концертах.

Группа Serebro появилась в 2006 году. В ее составе сейчас Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Помимо этого, Серябкина также является автором большинства текстов песен группы.