Построй свою любовь: в прокат выходит романтическая комедия "Крымский мост"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве 29 октября состоится премьера романтической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью!". Режиссер Тигран Кеосаян, известный по фильмам "Ландыш серебристый" и "Мираж", работал в тандеме с Маргаритой Симоньян, которая написала сценарий. Съемки проходили прямо на фоне масштабной стройки в Керченском проливе. В РИА Новости посмотрели фильм одними из первых.

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Выпустить "Крымский мост" в ноябре — удачный ход: кому не захочется продлить лето, просто сходив в кино? Сюжет тоже настраивает на позитив, который поможет преодолеть осеннюю хандру. В центре действия — стройка века. Посмотреть на долгожданный мост съезжаются и студенты, и американские СМИ, и столичные специалисты.

Параллельно со строительными работами и раскопками в Керчи складывается любовный треугольник. За внимание своенравной красавицы-археолога Вари (Катерина Шпица) сражаются два кавалера: лучший бригадир стройки, местный Казанова Дима (Алексей Демидов) и модный столичный пиарщик с говорящей фамилией Онегин (Артем Ткаченко).

Однако этому предшествует неожиданный пролог: картина начинается с драматической сцены в разгар войны — татарский мальчик делится с близкой подругой новостью о ссылке своей семьи. Дети договариваются каждый год встречаться у моста, но друзей тоже скоро ждет разлука. Отца девочки — инженера первого Крымского моста — забирает черный "воронок". Арестовали за то, что конструкция не выдержала ледохода.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Картинка в наши дни куда более радужная — солнечный Крым с его пляжами, рынками и колоритными жителями, хитросплетения романтических отношений. На курорте в разгар сезона можно встретить людей со всего мира — от Кавказа до США. Квинтэссенция этого "плавильного котла" народов — базар, где с разными акцентами одинаково горячо обсуждают политику и цены на рыбу.

К слову, один из плюсов фильма — разнообразие мнений и взглядов на пресловутый "крымский вопрос". Создатели фильма не пытаются игнорировать сложную историю полуострова. Высказаться дают и "либеральной интеллигенции" в лице студента из Москвы, который расспрашивает крымчан, как им живется "после аннексии", и крымским татарам — в лице того самого мальчика, разлученного с семьей, постаревшего, но не забывшего свою школьную любовь.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Авторы по-доброму иронизируют и над закоренелым женоненавистником — моряком Михалычем, и над попытками пиарщика Онегина заставить американских журналистов "похвалить Россию" за реализацию сложного и важного проекта. Его усилия тщетны, но это нисколько не портит праздник открытия моста.

Помимо основной сюжетной коллизии, есть несколько параллельных, но не менее трогательных и смешных линий. Чего только стоят попытки любвеобильного южного парня Бернарда (в народе просто Берик) "выйти замуж" за американку, чтобы уехать в Голливуд и стать новым Бандерасом. Он даже имя будущему сыну придумал — Патрик. Только вот незадача — невеста оказывается немного не той комплекции, о которой мечтал перспективный артист.

Впрочем, любви покорны не только любые весовые категории, но и, как известно, все возрасты. За визуализацию этой аксиомы в фильме отвечают артисты старшего поколения — Ирина Розанова, Сергей Газаров и Сергей Никоненко. Начальника стройки с фирменной присказкой "Белим, красим" играет Юрий Стоянов. Он, пожалуй, единственный, кто в финале остается без пары.

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Романтические истории разворачиваются на фоне видов Крыма и впечатляющих съемок моста. В картине есть и захватывающие моменты, как будто позаимствованные из экшен-фильмов: характер героев испытывают в воде, огне и даже в воздухе.

Легкая, солнечная атмосфера картины создает приятное ощущение, что ты на два часа оказался в Крыму, окунулся в море, полюбовался на мост и заодно вспомнил о том, насколько любовь и дружба важнее границ и национальных различий.

В российский прокат лента выходит 1 ноября 2018 года.