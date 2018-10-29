ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Построй свою любовь: в прокат выходит романтическая комедия "Крымский мост"

04392
© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!Кадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!
© Предоставлено Централ Партнершип

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве 29 октября состоится премьера романтической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью!". Режиссер Тигран Кеосаян, известный по фильмам "Ландыш серебристый" и "Мираж", работал в тандеме с Маргаритой Симоньян, которая написала сценарий. Съемки проходили прямо на фоне масштабной стройки в Керченском проливе. В РИА Новости посмотрели фильм одними из первых.

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершипНа съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"
© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип
На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Выпустить "Крымский мост" в ноябре — удачный ход: кому не захочется продлить лето, просто сходив в кино? Сюжет тоже настраивает на позитив, который поможет преодолеть осеннюю хандру. В центре действия — стройка века. Посмотреть на долгожданный мост съезжаются и студенты, и американские СМИ, и столичные специалисты.

На съемках фильма Крымский мост. Сделано с любовью!
© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип
"В молодости ездила на БАМ": актриса Ирина Розанова — о новой роли в кино

Параллельно со строительными работами и раскопками в Керчи складывается любовный треугольник. За внимание своенравной красавицы-археолога Вари (Катерина Шпица) сражаются два кавалера: лучший бригадир стройки, местный Казанова Дима (Алексей Демидов) и модный столичный пиарщик с говорящей фамилией Онегин (Артем Ткаченко).

Однако этому предшествует неожиданный пролог: картина начинается с драматической сцены в разгар войны — татарский мальчик делится с близкой подругой новостью о ссылке своей семьи. Дети договариваются каждый год встречаться у моста, но друзей тоже скоро ждет разлука. Отца девочки — инженера первого Крымского моста — забирает черный "воронок". Арестовали за то, что конструкция не выдержала ледохода.

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"
© Предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Картинка в наши дни куда более радужная — солнечный Крым с его пляжами, рынками и колоритными жителями, хитросплетения романтических отношений. На курорте в разгар сезона можно встретить людей со всего мира — от Кавказа до США. Квинтэссенция этого "плавильного котла" народов — базар, где с разными акцентами одинаково горячо обсуждают политику и цены на рыбу.

К слову, один из плюсов фильма — разнообразие мнений и взглядов на пресловутый "крымский вопрос". Создатели фильма не пытаются игнорировать сложную историю полуострова. Высказаться дают и "либеральной интеллигенции" в лице студента из Москвы, который расспрашивает крымчан, как им живется "после аннексии", и крымским татарам — в лице того самого мальчика, разлученного с семьей,  постаревшего, но не забывшего свою школьную любовь.

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"
© Предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Авторы по-доброму иронизируют и над закоренелым женоненавистником — моряком Михалычем, и над попытками пиарщика Онегина заставить американских журналистов "похвалить Россию" за реализацию сложного и важного проекта. Его усилия тщетны, но это нисколько не портит праздник открытия моста.

Кадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!
© Предоставлено Централ Партнершип
Как в "Девчатах" — Алексей Демидов о съемках на стройке Крымского моста

Помимо основной сюжетной коллизии, есть несколько параллельных, но не менее трогательных и смешных линий. Чего только стоят попытки любвеобильного южного парня Бернарда (в народе просто Берик) "выйти замуж" за американку, чтобы уехать в Голливуд и стать новым Бандерасом. Он даже имя будущему сыну придумал — Патрик. Только вот незадача — невеста оказывается немного не той комплекции, о которой мечтал перспективный артист.

Впрочем, любви покорны не только любые весовые категории, но и, как известно, все возрасты. За визуализацию этой аксиомы в фильме отвечают артисты старшего поколения — Ирина Розанова, Сергей Газаров и Сергей Никоненко. Начальника стройки с фирменной присказкой "Белим, красим" играет Юрий Стоянов. Он, пожалуй, единственный, кто в финале остается без пары.

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершипНа съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"
© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип
На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Романтические истории разворачиваются на фоне видов Крыма и впечатляющих съемок моста. В картине есть и захватывающие моменты, как будто позаимствованные из экшен-фильмов: характер героев испытывают в воде, огне и даже в воздухе.

Легкая, солнечная атмосфера картины создает приятное ощущение, что ты на два часа оказался в Крыму, окунулся в море, полюбовался на мост и заодно вспомнил о том, насколько любовь и дружба важнее границ и национальных различий.

В российский прокат лента выходит 1 ноября 2018 года.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена