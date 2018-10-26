Караченцова могут похоронить на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Николая Караченцова могут похоронить на Новодевичьем, либо на Ваганьковском кладбище 29 октября, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникация в Мосгордуме Евгений Герасимов.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание с ним пройдет в Ленкоме 29 октября.

"29-го числа будут похороны, и насколько я знаю, театр поменяет репертуар, и в честь Караченцова сыграет "Юнону". Я думаю, что это будет Новодевичье кладбище или Ваганьковское", — сказал Герасимов РИА Новости в пятницу.

Ранее сообщалось, что "Ленком" покажет спектакль "Юнона и Авось" в день похорон Карачецова.