Умер Николай Караченцов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Москве на 74-м году жизни скончался артист Николай Караченцов, сообщил РИА Новости его сын Андрей Караченцов.

"Утром, без десяти девять, от остановки сердца", — уточнил он.

Прощание с актером состоится 29 октября в "Ленкоме", место похорон пока не известно.

Тринадцать лет назад Караченцов попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру.

Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967-м он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников его направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"), где он служил всю жизнь.

Начинал как исполнитель ролей молодых, динамичных героев. Наибольшую популярность и любовь зрителей Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Приключения Электроника" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).

В 1989 году актера удостоили звания народного артиста РСФСР. В 2002-м он стал лауреатом Государственной премии, лауреатом премии Министерства внутренних дел.

В 1997 году его наградили орденами Почета, а в 2009-м — орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Среди театральных наград Караченцова — специальный приз "Хрустальная роза" театральной премии "Хрустальная Турандот", премия Владимира Высоцкого "Своя колея", Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро".