Прощание с Караченцовым планируют провести 29 октября на сцене Ленкома

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Прощание с артистом Николаем Караченцовым планируется провести 29 октября на сцене Ленкома, сообщил РИА Новости директор московского театра Марк Варшавер.

"Скорее всего, прощание будет 29-го на сцене театра Ленком. Что касается места захоронения – этот вопрос решат в течение нескольких часов", — сказал собеседник агентства.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.