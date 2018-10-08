Кончаловский призвал учредить государственную театральную премию

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России должна существовать государственная театральная премия, поскольку решения "Золотой маски" зачастую носят односторонний характер, считает режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

Ранее в понедельник Минкультуры РФ заявило о выходе из состава оргкомитета "Золотой маски", поскольку фактически ведомство не влияет на функционирование премии.

"Золотая маска" не является государственной премией и, мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия — государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России — самый живой во всей Европе. Мои коллеги из Италии, которые приезжают сюда, поражаются массовости русского театра и русскому зрителю. Наш зритель заслуживает поддержки театрального искусства", — сказал Кончаловский, чьи слова приводит пресс-служба Минкультуры РФ.

Он отметил, что решения "Золотой маски" иногда носят "очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику". По его мнению, премия не уделяла достаточного внимания русскому театру в пределах РФ. "А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем Москве, где больше полсотни театров", — пояснил режиссер.

При этом режиссер Эдуард Бояков поддержал решение Минкультуры и отметил, что премия "фактически ориентируется только на решения Союза театральных деятелей", поэтому и должна оставаться премией СТД.