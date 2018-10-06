Бэнкси показал, как подготовил картину к самоуничтожению

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Художник Бэнкси опубликовал видеоролик, в котором поделился процессом подготовки картины к самоуничтожению.
Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на маленькие полоски.
"Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе", — написал Бэнкси в инстаграме.
На опубликованных им кадрах видно, как стоящий спиной к камере человек вставляет измельчитель в раму.
Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако на аукционе ее продали за 1,4 миллиона долларов. Эксперты прогнозируют, что после акции художника стоимость его работы возрастет.