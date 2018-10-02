В Петербурге пройдет международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. XXVIII международный театральный фестиваль "Балтийский дом" пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 13 октября.

В этом году фестиваль пройдет под слоганом "Elementарный театр". "Каждый спектакль в фестивальной программы — это важный элемент, являющийся частью театральной системы, которая объединяет основные элементы театра, такие как актер, режиссер, литература и зритель", — отмечают организаторы.

Фестиваль откроет спектакль "Операнищих" Московского театра Сатиры. В главной роли — заслуженный артист России Максим Аверин. Специально для него режиссер Андрей Прикотенко изменил сюжет известного произведения ХVIII века "Опера нищего" Джона Гея и перенес место действия в современную Россию.

Один из постоянных участников фестиваля Театр ОКТ/Городской театр Вильнюса (Литва) представит спектакль "Сумасшедший" по повести Н.В. Гоголя "Записки сумасшедшего" и откроет петербургской публике новое актерское имя — Эймантас Пакалка.

Специальным гостем фестиваля "Балтийский дом" станет народная артистка России Лия Ахеджакова. 9 июля этого года актриса отметила юбилей. Этому событию посвящен показ спектакля "Мой внук Вениамин" в постановке Марфы Горвиц по пьесе Людмилы Улицкой.

Отмечается, что фестиваль "Балтийский дом" традиционно представляет в Петербурге главные режиссерские имена современного европейского театра. Так, Международный театр Амстердама представляет спектакль в постановке голландского режиссера Иво ван Хове по произведению классика голландской литературы ХХ века Луиса Купейруса "То, что проходит мимо". Всемирно известный режиссер, постоянный участник фестиваля Эймунтас Някрошюс представит премьеру "Цинк (Zn)" Молодежного театра Литвы и театра Meno Fortas (Вильнюс). Спектакль поставлен по документальным книгам Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва". В основе спектакля "Сейчас нет времени на любовь" Театра R.A.A.A.M (Таллин) — текст пьесы Гильерме Фигейредо "В доме ночевал бог". Режиссером спектакля стал Дамир Салимзянов.