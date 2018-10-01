Композитор Александр Журбин назвал Азнавура самым именитым певцом в мире

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шарль Азнавур был самым именитым певцом в мире, настоящим титаном, его песни любили и в Европе, и в США, и в России, где у него было множество поклонников, рассказал РИА Новости композитор Александр Журбин.

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-агента музыканта. Азнавур возвращался из турне по Японии после того, как он был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки.

"На сегодняшний день Шарль Азнавур был самым именитым и самым знаменитый певцом на свете. Он, действительно, титан. Он в равной степени пользовался успехом в своей родной Франции, и Европе, и совершенно не родной ему Америке, и в России. Он все время приезжал в Россию, зная, что у него тут верные поклонники. Знаменитая песня Азнавура "Вечная любовь" была написана для фильм Владимира Наумова "Тегеран 43", чем мы можем гордиться", — сказал РИА Новости Журбин.

Композитор рассказал, что был "немного знаком" со знаменитым шансонье.

"Он был очаровательным человеком. Я горжусь, что у меня есть его фотографии и автографы, которые теперь уже принадлежат вечности", — добавил Журбин.

Шарль Азнавур родился в 1924 году в Париже в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии телеканала CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано более 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.