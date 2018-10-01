Марин Ле Пен назвала Азнавура великим певцом и поэтом

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Французский шансонье Шарль Азнавур был великим певцом и несравненным поэтом, он оставил непревзойденный репертуар, заявила лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Исполнителю было 94 года.

"Великий певец и несравнимый поэт, оставил нам репертуар непревзойденного богатства. Все французы оплакивают его талант", — написала Ле Пен на своей странице в Twitter.

Un immense chanteur et un poète incomparable part, en nous laissant un répertoire d’une richesse inégalée. Tous les Français sont en deuil de son talent. MLP #CharlesAznavour pic.twitter.com/m06YLoekGs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 октября 2018 г.

​Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>