Премьера "Возвращения в Простоквашино" стала лидером по числу телезрителей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Детский телеканал "Карусель" с продолжением трилогии "Союзмультфильма" "Возвращение в Простоквашино" оказался в лидерах по доли телесмотрения, сообщила в понедельник пресс-служба киностудии.

В 2018 году исполняется 40 лет с момента выхода первой серии советской трилогии о Дяде Федоре и его друзьях. Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" планирует выпустить около тридцати новых эпизодов мультсериала о героях деревни Простоквашино.

"Премьерные серии на телеканале "Карусель" только за первый уикенд, 15 и 16 сентября, посмотрело около 2 миллионов зрителей среди измеряемой аудитории канала. Широкий интерес к новым выпускам мультфильма подкрепляется и долей телесмотрения: 15 сентября в вечернем прайм-тайме доля телеканала "Карусель" среди аудитории 4-45 составила 9,0%, опередив показатели многих других федеральных каналов", — сообщает пресс-служба "Союзмультфильма" со ссылкой на данные компании Mediascope.

В сообщении также отмечается, что "доля телеканала в утреннем слоте 16 сентября стала наивысшей и составила 11,3%, значительно опередив показатели телеканалов-конкурентов".

Исследование проходило в городах с населением свыше 100 тысяч человек.