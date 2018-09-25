Умерла актриса Александринского театра Людмила Любимова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Актриса Александринского театра Людмила Любимова скончалась на 81-м году жизни, сообщает петербургский театр.

"В ночь на 24 сентября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончалась артистка Людмила Сергеевна Любимова", — говорится в сообщении.

В театре скорбят в связи со смертью Любимовой и приносят соболезнования ее родным и близким. Прощание с актрисой состоится 27 сентября в 11.00 мск в Александринском театре, дополняется в сообщении.

В труппу Александринского театра Людмила Любимова была принята в 1967 году. Здесь ее первой ролью стала Госпожа Н. в спектакле Владимира Эренберга "Жизнь Сент-Экзюпери". За годы работы в Александринском театре Любимова сыграла более 40 разноплановых ролей: Маша Забелина ("Кремлевские куранты"), Анна Павловна ("Доходное место"), Геро ("Много шуму из ничего"), Синди ("Аэропорт"), Арина ("Бедность не порок"), Миссис Пинкертон ("Ярмарка тщеславия") и другие.