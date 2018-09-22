В Петербурге состоится фестиваль европейского культурного наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Четвертый международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже" пройдет в субботу в Главном штабе, где 18 стран-участниц проведут ярмарку культур.

"Основная и самая яркая часть программы – ярмарка культур. Тринадцать мастер-классов, одиннадцать лекций, семь кинопоказов, интеллектуальные викторины, музыкальные выступления – за один субботний день 18 стран-участниц вовлекут гостей фестиваля во множество видов творческой деятельности", — сообщает музей.

Познакомиться с культурой разных стран можно будет на выставках стран-участниц, которые пройдут в необычном формате. Так, историю Литвы можно будет узнать через "почтовые посылки" – интерактивную выставку из почтовых коробок, в которых спрятаны секреты культурного наследия страны.

Дети получат возможность освоить основы древнекипрского искусства вазописи и скульптуры, познакомиться с венгерской, шведской и норвежской литературой, а также принять участие в мастер-классе LEGO. На фестивале будут открыты "Уголок смурфиков" и выставка комиксов про муми-троллей, также пройдет мастер-класс "Драккар викинга".

Под аркой Главного штаба посетителей фестиваля ждут уличные игры северных стран, в том числе "Скандинавские городки", и хоббихорсинг (выездка и скачка с препятствиями на самодельных игрушечных лошадках).

В лектории Главного штаба пройдут занятия по 13 иностранным языкам, а в зоне кинопоказов запланированы встречи с создателями фильмов, в числе которых режиссер Пим Звир (Нидерланды), который представит картину "Строители будущего", и продюсер Элвита Рука, которая расскажет о спасении культурного наследия Латвии во время Второй мировой войны и представит картину "Путешествие Мэри".

"Фестиваль закроется большой музыкальной программой, основной частью которой станет концерт симфонической музыки в исполнении Санкт-Петербургского молодежного симфонического оркестра CreatoProject, который представит Объединение национальных институтов культуры стран Европейского Союза EUNIC", — информирует Эрмитаж.

IV международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже" продлится с 11.00 до 21.00. Вход свободный.