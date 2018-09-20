Киркоров и Басков сняли клип-пародию с извинениями за "Ибицу"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пародийный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова, в котором артисты извинились перед поклонниками за ролик "Ибица", набрал более 2,1 миллиона просмотров на YouTube менее чем за сутки с момента публикации, об этом свидетельствуют данные видеохостинга.

Юмористический клип Баскова и Киркорова "Ибица" об их якобы вражде появился на Youtube 8 сентября и вызвал волну критики в соцсетях. В среду артисты выложили новый ролик, который пародирует видео американского рэпера Канье Уэста I love it, побившего рекорд по просмотрам.

В начале нового клипа "Извинение за Ibiza" Киркорова и Баскова пожилая поклонница говорит им о том, что они были ее любимыми артистами, но скатились, после чего оба исполнителя извиняются перед ней и просят простить за то, что "задели ее чувства". Менее чем за сутки с момента публикации ролик набрал более 2,1 миллиона просмотров и вышел на первую строку вкладки "Тренды".