Умер народный артист России Михаил Асафов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Народный артист России, лауреат премии имени Евгения Евстигнеева Михаил Асафов умер 13 сентября на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.

Выпускник школы-студии МХАТ, Михаил Асафов с 1977 года работал во Владимирском областном театре драмы. За 40 лет карьеры актер исполнил более ста ролей. Он играл в таких спектаклях, как "Касатка" Алексея Николаевича Толстого, "Мера за меру" Уильяма Шекспира, "Алые паруса" Александра Грина, "Без вины виноватые" Александра Николаевича Островского, "Милый друг" Ги де Мопассана. Публике памятны и режиссерские работы Михаила Асафова — драма "Пассажир без багажа" и музыкальная комедия "Примадонны".

Коллектив Владимирского академического театра драмы рассказал, что участие народного артиста в спектакле было верным залогом успеха. Михаил Асафов неоднократно получал призы зрительских симпатий как лучший актер года. Он бывал на гастролях во многих городах России и СНГ, а также в Чехии и Германии.

Прощание с народным артистом состоится 17 сентября во Владимире.